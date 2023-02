Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo s-a calificat matematic in play-off-ul pentru „sferturile” Ligii Campionilor la handbal masculin. Elevii lui Xavi Pascual au profitat de victoria danezilor de la GOG in fața polonezilor de la Wisla Plock, scor 31-24. Dinamo mai are de jucat trei meciuri in grupa A din Liga Campionilor, primul…

- Formația de handbal masculin CSU din Suceava a inregistrat a patra infrangere la doar un singur gol diferența in acest sezon competițional .Intr-o partida contand pentru etapa a XVI-a a Ligii Zimbrilor, CSU din Suceava – CSM București 23-24. Sala ”Dumitru Bernicu” din Suceava a fost din nou neincapatoare…

- Cristina Neagu iși continua prestațiile senzaționale de pe terenul de handbal. In meciul in care CSM București a invins formația Bietigheim, jucatoarea din Romania a reușit golul cu numarul 1.000 in Liga Campionilor. „Tigroaicele” și-au asigurat calificarea in sferturile competiției. Cristina Neagu…

- PAOK, echipa antrenata de Razvan Lucescu, s-a calificat in sferturile Cupei Greciei, dupa ce a invins-o pe Panathinaikos, scor 2-0. In sferturi, trupa lui Razvan Lucescu o va intalni pe Lamia. PAOK s-a calificat in sferturile Cupei Greciei Tabela de marcaj a fost deschisa de PAOK, in minutul 52, prin…

- Franta, Suedia si Spania, trei dintre favoritele la titlu, s-au calificat, sambata, in grupele principale ale Campionatului Mondial de handbal masculin din Suedia si Polonia dupa ce au obtinut a doua victorie in competitie, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Cu o victorie azi, in etapa a 9-a din Liga Campionilor, contra echipei croate, alb-roșiii iși asigura accesul intre primele 12 formații in proporție de 90% Cu 9 puncte dupa primele 8 etape, Dinamo este pe locul 4 in grupa, cu șanse reale la calificarea in play-off-ul pentru sferturile de finala. Dinamo…

CS Dinamo Bucuresti a invins in deplasare echipa poloneza Orlen Wisla Plock, cu scorul de 28-26 (12-12), joi seara, intr-un meci din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal masculin.

Echipa de handbal masculin Dinamo Bucuresti, a reușit joi sa obțina a treia victorie in grupele Ligii Campionilor EHF, invingand pe teren propriu echipa poloneza Wisla Plock cu scorul de 32-27 (15-14), intr-un meci contand pentru etapa a 7-a a grupei A,