Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Borcea a avut un raspuns categoric cand a fost intrebat care considera ca este „adevarata” Dinamo. Fostul patron al clubului din Stefan cel Mare a fost pus sa aleaga intre FC Dinamo, echipa din Liga 1, si CS Dinamo, gruparea din liga a 3-a. Borcea merge pe mana echipei care este antrenata de…

- Basarab Panduru, fostul internațional, l-a laudat pe Costin Amzar (20 de ani), fundașul stanga al lui Dinamo, pentru prestația din meciul cu CFR Cluj, scor 1-1. Internaționalul U21 a fost unul dintre cei mai importanți oameni de la Dinamo in partida de pe Arena Naționala. A alergat non-stop in banda…

- Mario Camora s-a prabusit emotional si a anuntat ce accidentare a suferit in meciul Dinamo – CFR Cluj, scor 1-1, din etapa a 12-a a Ligii 1. Fundasul s-a „rupt” cu patru zile inaintea disputei Belarus – Romania, care va fi joi, de la ora 21:45, LIVE VIDEO pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Capitanul […]…

- Jucatorul dorit de Ovidiu Burca la Dinamo nu mai semneaza. Portarul Razvan Began era dorit de antrenorul „cainilor”, dar mutarea nu s-a putut realiza, dupa ce administratorul judiciar al echipei din Stefan cel Mare nu a semnat documentele necesare. Razvan Began este liber de contract, dupa ce s-a despartit…

- Goncalo Ramos a semnat cu PSG. Jucatorul care l-a lasat rezerva pe Cristiano Ronaldo la Campionatul Mondial din Qatar a fost prezentat oficial de campioana din Ligue 1. Benfica va primi o suma uriasa dupa ce l-a vandut pe atacantul de 22 de ani. „Sa scriem istorie la Paris„, a fost mesajul postat de…

- Ovidiu Burca a avut prima reactie dupa U Cluj – Dinamo, scor 1-1, din etapa a 4-a a Ligii 1. „Cainii rosii” au obtinut primul punct dupa promovare, dar raman pe ultimul loc in clasament. Antrenorul lui Dinamo anunta ca se multumeste cu un punct, mai ales ca momentul prin care trecea gruparea din Stefan…

- Dennis Politic și Ricardo Grigore și-au recapatat increderea dupa U Cluj – Dinamo 1-1. Fotbaliștii lui Dinamo au vorbit despre partida de la Mediaș, in urma careia echipa din Ștefan cel Mare a obținut primul punct de la promovarea in Liga 1. Partida dintre U Cluj și Dinamo s-a incheiat la egalitate,…

- Kevin Ciubotaru (19 ani), testat de Dinamo in perioada de pregatire, a semnat un contract pe 3 ani cu Hermannstadt și va caștiga de la 2.000 de euro lunar, in primul sezon, pana la 5.000, in cel de-al treilea. Fundașul in varsta de 19 ani va acoperi golul aparut pe flancul stang al apararii, prin plecarea…