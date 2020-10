Dinamo Kiev – Juventus, ora și televizarea. Debut în Liga Campionilor Dinamo Kiev va debuta in grupele Ligii Campionilor, pe teren propriu, marți de la ora 19:55 contra lui Juventus Torino. Va fi și un duel interesant al antrenorilor. Mircea Lucescu, tehnicianul echipei ucrainiene, va fi fața in fața cu fostul sau elev de la Brescia, Andrea Pirlo. Intr-un interviu acordat site-ului UEFA, IL Luce a dat detalii despre debutul lui Pirlo, ca jucator sub comanda sa. Detalii, aici . Confruntarea va fi arbitrata la centru de Ovidiu Hațegan, iar asistenți vor fi Octavian Șovre și Sebastian Gheorghe. Arbitru de rezerva a fost delegat Sebastian Colțescu, iar in camera VAR… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

