Stiri pe aceeasi tema

- Dupa esecul cu FC Arges, FC Viitorul a ajuns la al optulea meci la rand fara victorie si la a treia infrangere consecutiva in Liga 1. Meciul din etapa a 24 a, care ar fi trebuit sa se joace la Ovidiu, cu ultima clasata, Poli Iasi, a fost amanat, din pricina conditiilor meteo potrivnice. Clubul din Copou…

- Conform realitateasportiva.net alb-roșii se confrunta cu probleme de lor, Nemec, Blejdea si Moldoveanu fiind indisponibili.“Este un moment important pentru a incepe sa castigam puncte. Am trecut de jumatatea returului, mai sunt 7 etape de disputat, mai sunt doar 21 de puncte in joc.Intalnim o echipa…

- Astra și Dinamo se infrunta duminica, de la ora 20:30, in etapa cu numarul 24 din Liga 1. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT+FOTO pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+. Dinamo n-a mai caștigat de 3 meciuri in Liga 1 și e pe 11. Astra sta și mai rau, giurgiuvenii…

- FC Viitorul a pierdut partida din etapa a 22 a a Ligii 1, acesta fiind al doilea esec la rand in campionat. Ultima victorie in campionat pentru formatia constanteana s a inregistrat pe 10 ianuarie a.c. Meciul urmator, cu FC Arges se joaca vineri, 12 februarie. Infrangerea de pe teren propriu cu FC Voluntari,…

- Miodrag Belodedici (56 de ani) a prefațat derby-ul Ligii 1, dintre Dinamo și FCSB, programat pe arena din „Ștefan cel Mare”, Meciul Dinamo - FCSB poate fi urmarit in format liveTEXT, FOTO+VIDEO pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport 1 Fostul caștigator al Cupei Campionilor…

- Dinamo si FCSB se vor infrunta intr-un moment in care formatia din „Stefan cel Mare“, chiar daca are conturile goale, e in urcare in clasament, unde rivala ei ocupa primul loc. Derby-ul va fi transmis de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 si LookSport.

- UTA - Dinamo se joaca azi, de la 20:45, intr-o partida din cadrul etapei a 20-a din Liga 1. Ambele formații spera sa lege a doua victorie la rand și sa continue lupta pentru un loc de playoff la finalul sezonului regulat. UTA și Dinamo sunt vecine de clasament inaintea confruntarii directe. „Batrana…

- Craiova - FCSB se joaca azi, de la 20:30, intr-o partida foarte importanta in economia luptei la titlu din Liga I. Ambele formații sunt sub presiune, mai ales ca rivala CFR Cluj a caștigat meciul cu Dinamo. Mai mult ca sigur, in acest an vom avea o lupta in trei la titlu. Craiova, FCSB și CFR Cluj au…