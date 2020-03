Stiri pe aceeasi tema

- Dusan Uhrin jr. (52 de ani) și-a dat demisia din funcția de antrenor al lui Dinamo dupa infrangerea „cainilor” cu Poli Iași, scor 0-1. Tehnicianul s-a gandit serios la demisie in ultimele saptamani, iar eșecul din aceasta seara a fost decisiv. Cehul se simte tradat de jucatori și nu mai considera ca…

- Dusan Uhrin (52 de ani), antrenorul „cainilor”, a oferit declarații la finalul meciului in care echipa sa a pierdut cu Poli Iași, scor 0-1. Programul etapei #2 din play-out Clasament play-out „Sunt foarte suparat. Era 0-0 cu 5 minute inainte de final, și dupa aceea am luat gol. Jocul nostru de atac…

- Dusan Uhrin jr. (52 de ani) , antrenorul lui Dinamo, a susținut astazi o conferința de presa inaintea meciului cu Poli Iași din campionat. Poli Iași - Dinamo se joaca sambata, de la ora 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look Sport, TV Telekom Sport și TV Digi Sport. „La Iași va trebui sa aratam…

- Tehnicianul formației Poli Iași, Mircea Rednic, a exultat la finalul meciului cu Universitatea Craiova , caștigat cu 3-2, in sferturile Cupei Romaniei. „Sunt fericit, ma bucur pentru baieți, pentru ca știu cat sufereau. Lucram bine la antrenamente, faceam munca multa, sacrificii, dar rezultatele nu…

- Mircea Rednic, antrenorul celor de la Poli Iasi, a declarat astazi ca jucatorii sai vor ajunge cu banii la zi saptamana viitoare. Tehnicianul s-a oferit sa ajute clubul cu bani, așa cum s-a intamplat cand o antrena pe Dinamo, insa a fost refuzat. „Aranjasem sa sparg o banca pentru a plati restantele,…

- Cand sa-l bage titular, in premiera in acest sezon, Mamoutou N'Diaye s-a accidentat și-i da batai de cap lui Uhrin. Cehul spera sa-i repare pana sambata și pe inchizator, și pe Valentin Lazar. Dinamo tremura cu gandul la play-off, Astra viseaza sa se bata la titlu. Aceasta este avancronica partidei…

- Ionuț Negoița, patronul clubului Dinamo, a avut o reacție virulenta in urma cu cateva minute la adresa lui Mircea Lucescu. Tehnicianul a facut cateva declarații zilele trecute, care l-au enervat la culme pe conducatorul gruparii din Ștefan cel Mare. Este prima oara cand Negoița are o astfel de ieșirea…

- Dinamo se pregatește sa deschida ultima etapa din Liga 1 care se va mai desfașura in acest an. Gruparea pregatita de tehnicianul Dușan Uhrin va intalni gruparea FC Botoșani, joi, 19 decembrie, de la ora 20:00, anunța MEDIAFAX.Cele doua formații ocupa locurile șapte și opt in clasament, cu…