- Mateo Susic (31 de ani), fundașul dreapta al celor de la CFR Cluj, a vazut cartonașul roșu in minutul 43 al meciului cu FCSB, pentru un fault comis asupra lui Darius Olaru (24 de ani). CFR Cluj - FCSB live pe GSP.ro Derby-ul din Gruia nu a avut un ritm grozav, nici ocazii de gol, dar a fost extrem…

- Dupa ce a ajuns la 5 puncte in spatele liderului CFR Cluj, FCSB acuza jocuri de culise inaintea meciului direct. CFR Cluj – FCSB se joaca duminica de la 20:30. Meciul va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.ro și in direct pe LookSport, Orange Sport și DigiSport Patronul FCSB acuza faptul ca FC Voluntari,…

- Dmitri Polyanski, unul dintre cei mai importanți diplomați ai Rusiei in Statele Unite și ambasador ajunct al Rusiei la ONU, susține ca țara sa ar putea folosi arsenalul nuclear daca va fi provocata sau atacata de NATO. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Deian Sorescu (24 de ani), fostul capitan al lui Dinamo, a parasit gruparea din șoseaua Ștefan cel Mare in urma cu doua luni și s-a transferat in Polonia, la Rakow. Chiar și așa, cel care a purtat banderola „cainilor” nu poate uita fosta sa echipa și spera ca Dinamo sa se salveze direct la finalul…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a afirmat, joi, ca Rusia ar putea folosi arme chimice in Ucraina, precizand ca acest lucru face parte „direct din regulile lor de joc”, relateaza CNN, citat de adevarul.ro.

- Aeroportul Internațional „Avram Iancu” a anunțat debutul zborurilor direct spre Atena din sezonul de vara al anului 2022. Astfel, din data de 17 Iunie 2022 și pana in data de 23 Septembrie 2022, de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- CFR Cluj s-ar fi ințeles cu fundașul central Yuri Matias (27 de ani), chiar inaintea meciului direct cu Gaz Metan, formația la care brazilianul evolueaza acum. Inaintea meciului cu Gaz Metan, Dan Petrescu a laudat cuplul de fundași centrali adverși: „Cei doi sunt golgheteri. Sunt foarte buni la faze…

- Un autoturism a plonjat de pe barajul de la Someșul Cald direct in lacul de acumulare. S-a intamplat asta marți seara, iar miercuri au fost gasite cadavrele a doi barbați, in apropiere de baraj, in apa. Mașina cu care au cazut in lac urmeaza sa fie scoasa de catre scafandrii. Autovehiculul este rasturnat…