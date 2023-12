Stiri pe aceeasi tema

- Finalista Cupei Romaniei, CSM Constanța, a pierdut in deplasare ultima partida din grupa H, 27-33 cu Sporting CP. Ambele echipe avanseaza in faza urmatoare, unde vor fi alaturi de Dinamo București și Fuchse Berlin in grupa principala IV CSM Constanța, cu calificarea in faza urmatoare asigurata, a ajuns…

- Știința Explorari joaca al doilea meci consecutiv in deplasare urmand sa intalneasca Steaua București, echipa recent calificata in optimile de finala ale Cupei Challenge. Intalnirea este programata sambata, 2 decembrie, de la ora 17. Partida din runda a opta a Diviziei A1 va fi arbitrata de Alexandru…

- CSM Bucuresti s-a calificat fara probleme in optimile de finala ale Cupei Challenge volei feminin, dupa ce a invins echipa maghiara Fatum Nyiregyhaza, cu scorul de 3-0 (25-17, 25-11, 25-18), miercuri seara, in deplasare, in mansa secunda a saisprezecimilor de finala.CSM Bucuresti s-a impus in doar…

- CSA Steaua Bucuresti a invins-o pe CS Dinamo Bucuresti cu scorul de 3-2 (17-25, 22-25, 25-22, 25-22, 15-10), sambata, in deplasare, intr-un derby de traditie desfasurat in etapa a cincea a Diviziei A1 la volei masculin, informeaza Agerpres.Dinamo a avut 2-0 la seturi, dar vicecampioana a revenit…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj au obținut o victorie categorica in 16-imile de finala ale Cupei Challenge. Formația lugojeana s-a impus clar, pe teren propriu, in partida tur cu elvețiencele de la Sm’AESCH Pfeffingen. Dupa 59 de minute de joc a fost: CSM Lugoj – Sm’AESCH Pfeffingen…

- Campioana CSM Arcada Galati a invins-o pe CS Dinamo Bucuresti, una dintre contracandidate la titlu, cu 3-0 (25-16, 25-21, 25-20), joi, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a patra a Diviziei A1 la volei masculin.Finlandezul Aaro Nikula, cu 20 de puncte, a fost cel mai bun om al echipei antrenate…

- In etapa a treia a Diviziei A1 la volei, intrecerea feminina, CSM Constanta, echipa nou promovata, antrenata de Florin Voinea si Radu Began, a jucat in deplasare cu Dinamo Bucuresti. Meciul i a revenit formatiei gazda, cu 3 0 25 16, 25 20, 25 16 . Formatia din Capitala a fost superioara la fileu, avand…

- Meciul de fotbal contand pentru etapa a 10-a a Superligii la fotbal masculin dintre Dinamo București și Farul Constanța se va disputa pe Stadionul „Arcul de Triumf”, conform programului deja stabilit de catre Liga Profesionista de Fotbal, vineri, de la ora 21.00.Clubul Dinamo a cautat timp de mai…