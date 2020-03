Stiri pe aceeasi tema

- Saeid Heidarirad (29 de ani) a fost eroul lui Dinamo in victoria cu Sporting Lisabona, 26-24, care le-a asigurat roș-albilor calificarea in optimile de finala ale Ligii Campionilor la handbal masculin. Dinamo va juca in „optimile” Ligii Campionilor la handbal masculin cu PSG, cea mai bogata echipa din…

- Dinamo s-a calificat in „optimile” Ligii Campionilor la handbal masculin. Campioana Romaniei a caștigat ambele manșe cu Sporting, 26-25 in tur, 26-24 la retur. PSG este adversara din urmatoarea faza. Sala Dinamo a tremurat la fiecare intervenție a lui Saied, la fiecare sprint al lui Gavriloaia și la…

- SCM Ramnicu Valcea s-a calificat, in premiera, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la handbal feminin, dupa ce a invins formatia suedeza IK Savehof cu scorul de 28-20 (16-10), sambata, in Sala Sporturilor Traian din Ramnicu Valcea, in penultima etapa din Grupa principala 2 a competitiei, informeaza...

- CSM Bucuresti s-a calificat cu emotii in sferturile de finala ale Cupei Challenge la handbal masculin, sambata seara, dupa ce a terminat la egalitate cu echipa suedeza Alingsas HK, 24-24 (10-10), in Sala Dinamo din Capitala, in mansa a doua a optimilor de finala. CSM Bucuresti, detinatoarea trofeului,…

- Echipa de handbal masculin CSM Bucuresti a remizat sambata, pe teren propriu, cu formatia suedeza Alingsas HK, scor 24-24 (10-10), in mansa retur din optimile de finala ale Challenge Cup, si s-a calificat in sferturile de finala, anunța news.ro.In tur, CSM a castigat in Suedia cu scorul de…

- Echipa de handbal feminin CSM Bucuresti s-a calificat sambata, in deplasare, in optimile de finala ale Cupei Romaniei, dupa ce a invins, in deplasare, divizionara secunda CS Marta Baia Mare, cu scorul de 32-18 (12-13), in faza 16-ilor competitiei, potrivit news.ro.CS Marta Baia Mare a jucat…

- Campioana en-titre a României la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, va întâlni formatia portugheza Sporting, în barajul pentru optimile de finala ale Ligii Campionilor. În sezonul trecut, Sporting a eliminat Dinamo exact în aceeasi faza a competitiei.Dinamo Bucuresti…

