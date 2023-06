Stiri pe aceeasi tema

- FC Argeș s-a impus sambata seara, la Mioveni, scor 4-2, in fața echipei Dinamo București, in partida retur a barajului de promovare / menținere in Superliga. Cum in tur „cainii“ s-au impus cu 6-1, Dinamo revine pe prima scena a țarii. Golurile de la Mioveni au fost marcate de Tofan (’14), Jakolis (’15)…

- Dinamo Bucuresti a promovat in Superliga nationala de fotbal, desi a fost invinsa de FC Arges cu scorul de 4-2 (2-1), sambata seara, la Mioveni, in mansa secunda a barajului de promovare.

- Dinamo București revine in SuperLiga dupa doar un an in eșalonul secund, deși a pierdut returul barajului de menținere/promovare cu FC Argeș, disputat pe stadionul din Mioveni, scor 2-4 (8-5 la general).

- Ce au in comun ultimele 3 clasate din Superliga, CS Mioveni, FC Argeș și Chindia? Toate au sau au avut pe banca tehnicieni trecuți recent pe la FCSB, club care topește din atribuțiile normale ale unui antrenor. In ultimii ani, majoritatea antrenorilor care au lucrat la FCSB au fost considerați marionete…