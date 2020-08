Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo a incheiat sezonul de play-out pe penultimul loc in clasament, avand insa cu cinci meciuri mai putin disputate, din cauza numarului mare de jucatori contaminați cu noul coronavirus. Singura speranta a...

- Cluburile din Liga 1 au stabilit azi ca ierarhia se va stabili pe baza criteriului puncte pe meci, aplicabil doar la partidele din play-out. Decizia o dezavantajeaza pe Dinamo, iar „cainii” au inceput protestele. Ionel Danciulescu, directorul sportiv al lui Dinamo, a spus ca este dezamagit de decizie…

- Din cauza epidemiei de COVID-19 din Liga 1, LPF cauta solutii pentru incheierea campionatului. Tot mai multe echipe din Romania sunt de acord sa se opreasca sezonul dupa ce numarul cazurilor de infectati cu noul coronavirus din campionatul Romaniei a explodat, informeaza Mediafax. Chiar astazi reprezentanții…

- Astazi, Marius Niculae, fostul jucator al lui Dinamo, Marcel Vela, ministru de Interne, Dan Cristian Popescu, viceprimarul Sectorului 2, și Manuela Patrascoiu, directoarea generala a CNI, au fost prezenți pe velodromul din Ștefan Cel Mare, in apropierea caruia urmeaza sa inceapa lucrarile la noul stadion…

- In palmaresul lui FCSB, clubul patronat de Gigi Becali, succesul de joi cu Dinamo, 3-0, prinde podiumul celor mai spectaculoase umilințe aplicate rivalei Dinamo, celelalte mari diferențe de scor fiind obținute de antrenori de calibru precum Pițurca, Reghecampf și Galca. FCSB reușește sa-și faca un final…

- Istvan Kovacs (35 de ani) a arbitrat aseara cel de-al șaselea sau Dinamo - FCSB și a patruns in Top 5 „centrali", egalandu-i pe Ion Craciunescu și Marian Salomir. Meciul de ieri a fost unul extrem de important pentru Istvan Kovacs. Arbitrul de 35 de ani a condus cel de-al șaselea sau Derby de Romania,…

- Harlem Gnohere (32 de ani) a jucat la Dinamo și la FCSB, insa n-a caștigat nicio competiție. In schimb, individual, francezul a fost golgeterul Ligii 1 și dublu laureat in Ancheta GSP. Gnohere n-a caștigat vreun trofeu colectiv, de echipa, de cand a venit in Romania, dar se poate lauda, in afara titlului…

- Florentin Petre, 44 de ani, fost jucator important la Dinamo, crede ca echipa din Șoseaua Ștefan cel Mare are toate șansele sa retrogradeze la finalul acestui sezon in Liga a 2-a.Dupa ce a jucat aproape 20 de ani in tricoul echipei Dinamo, de la copii la echipa ”mare”, Florentin Petre s-a aratat sceptic…