DINAMO a retrogradat în premieră în Liga a 2-a Formatia Dinamo a retrogradat, duminica, in Liga a 2-a Casa Pariurilor, dupa ce a pierdut barajul cu Universitatea Cluj, scor general 1-3, dupa 0-2 in tur si scor 1-1 in retur. Dinamovistii vor evolua in epalonul secund pentru prima data de la infiintarea clubului, in 1948. Clujenii revin in primul esalon. Duminica, pe stadionul Dinamo, au marcat Tescan ’17 pentru clujeni si Morar ’20 pentru dinamovisti. Dinamo: Esanu – G. Cretu (Bani ’64), Carp, Aloe, A. Radu (Filip ’73) – Torje, Pierret (Haita ’89), Gradinaru – Morar (Ivanovski ’64), Irobiso, C. Matei (Rodrieguez ’74). Antrenor: Dusan Uhrin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo București a retrogradat in Liga 2! Gruparea bucureșteana nu a reușit decat un egal, scor 1-1, in partida susținuta duminica seara, in „Groapa“, in fața Universitații Cluj, in manșa secunda a barajului pentru Liga 1. Cum in tur, in Ardeal, „șepcile roșii“ caștigasera cu 2-0, „cainii“ și-au asigurat…

- Formatia Concordia Chiajna a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Chindia Targoviste, in prima mansa a barajului de mentinere/promovare in Liga 1 Casa Pariurilor. Oaspetii au condus cu 1-0, prin golul marcat de Florea "50. Pentru Concordia au inscris Voicu "58 (penalti) si Pitian…

- Concordia Chiajna joaca acasa cu Chindia Targoviște, de la ora 15:30, in turul barajului de menținere/promovare in Liga 1. Returul va fi pe 29 mai, pe „Ilie Oana” din Ploiești. Meciul e liveTEXT pe GSP. ...

- Clubul AHC Potaissa Turda a anunțat ca incepand de astazi se pun in vanzare biletele pentru meciul cu Dinamo București. Biletele se pot achiziționa de la cafeneaua „Corso”, din centrul Turzii,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ionuț Badea, antrenorul echipei UTA Arad, s-a declarat bucuros dupa victoria cu Chindia Targoviște, dar a avut cuvinte de lauda la adresa trupei lui Emil Sandoi. Meciul dintre UTA Arad și Chindia Targoviște s-a disputat sambata, in cadrul etapei a șasea din play-out-ul Ligii 1, pe Stadionul „Francisc…

- Formatia Universitatea Cluj a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Concordia Chiajna, intr-un meci din etapa a cincea a play-off-ului Ligii 2 Casa Pariurilor. Oaspetii au deschis scorul prin Voicu, in minutul 27. Universitatea Cluj a revenit si s-a impus prin golurile marcate de…

- Academica Clinceni joaca acasa cu Chindia Targoviște, de la ora 17:30, in etapa #1 din play-out. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Look Sport. Programul complet din play-out AICI! Academica Clinceni - Chindia Targoviște, live de la ora 17:30 Click AICI pentru…