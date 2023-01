Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de Liga a II-a Dinamo Bucuresti a anuntat, vineri, incheierea pe cale amiabila a raporturilor contractuale cu jucatorii Vasile Buhaescu, Stefan Fara si Alin Dudea, potrivit Agerpes."Dinamo 1948 Bucuresti anunta incheierea raporturilor contractuale, pe cale amiabila, cu jucatorii Vasile Buhaescu,…

- Dinamo da azi afara 5 jucatori: Portarul Ștefan Fara (21 de ani), fundașul Alin Dudea (25 de ani), atacantul Vasile Buhaescu (34 de ani), fundașul Marius Tomozei (32 de ani) și mijlocașul Bogdan Gavrila (30 de ani). Din informațiile GSP, cei 5 fotbaliști au fost convocați la o ședința de administratorul…

- S-a nascut in Timișoara, a descoperit presa la Targu Jiu și a simțit ca in București iși va gasi dragostea. Peste timp i s-a confirmat chemarea, printr-o poveste despre care acum spune ca „a avut mai multe șanse sa nu fie, decat sa fie ce e azi”. Octavia Geamanu a intrat in casele romanilor prezentand…

- Primarul Nicusor Dan ii invita pe bucuresteni si pe turisti la Targul „Poveste de Craciun” din curtea Operei Comice pentru Copii (bulevardul Giulesti nr 16), unde cei mici se pot bucura de un patinoar, un carusel, un trenulet de poveste si chiar si un derdelus. „Invit bucurestenii si turistii la Targul…

- Zilele trecute, pe rețelele de socializare, Smiley a anunțat ca a ramas fara telefonul mobil. Fanii au fost curioși sa afle mai multe detalii despre incident, cum s-a intamplat, așa ca l-au asaltat cu intrebari pe Facebook și Instagram. Pe Instastory, el a povestit pe larg cum i-a fost furat telefonul,…

- Sabrerul roman George Dragomir a castigat joi editia 2022 a Cupei Romaniei la sabie, seniori, intr-un concurs care a avut loc la Bucuresti. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Probabil ca de multe ori v-ați pus aceasta intrebare: Cați oameni sunt pe Instagram? Cat din populația omenirii se afișeaza pe rețeaua pe care, daca nu ești, nu exiști? Peste 2 miliarde de oameni folosesc Instagram cel putin o data pe luna, arata datele oficiale date publicitatii de Meta. Instagram…

- Fotbalistul celor de la Farul Constanța, Gabriel Torje, este audiat la DIICOT intr-un dosar in care au fost reținuți mai mulți camatari din București. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …