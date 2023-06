Stiri pe aceeasi tema

- FC Dinamo a castigat barajul cu FC Arges de mentinere/promovare in Liga 1, astfel ca revine in primul esalon, dupa un sezon petrecut in liga secunda.Dinamo a pierdut sambata returul cu FC Arges, scor 2-4, insa deoarece in tur s-a impus cu 6-1 a castigat dubla mansa. Au marcat sambata Tofan ’14, Jakolis…

- Play-out-ul Ligii 1 s-a terminat. CS Mioveni și Chindia Targoviște vor evolua din sezonul urmator in a doua liga valorica. UTA Arad și FC Argeș au caștigat dreptul de a juca barajul pentru ramanerea in prima liga. Aradenii vor infrunta pe Gloria Buzau, in timp ce adversarul lui FC Argeș va fi Dinamo…

- La Casa Fotbalului din Capitala s-a desfașurat luni, 22 mai, tragerea la sorți a echipelor gazda din prima manșa a barajului de menținere / promovare in SuperLiga de fotbal: Gloria Buzau – UTA Arad (sambata, 27 mai, de la ora 20:30) și Dinamo București – FC Argeș (luni, 29 mai, incepand cu ora 20:00).…

- Chindia Targoviște a remizat, 2-2 cu FC Voluntari, la primul meciul jucat pe noul stadion „Eugen Popescu”, și a retrogradat in liga secunda. Dambovițenii aveau nevoie de victorie, dar, deși au fost susținuți de 9.000 de oameni, nu au reușit sa invinga. In schimb, FC Argeș a surclasat Petrolul Ploiești…

- Echipa de fotbal FC Arges a invins-o pe CSA Steaua Bucuresti, liderul ligii secunde, cu scorul de 3-0 (2-0), sambata, intr-o partida de pregatire desfasurata pe Stadionul ''Nicolae Dobrin'' din Pitesti.Golurile au fost marcate de Koumbemba (min. 28), Garita (min. 44 - penalty) si de Vianna (min.…

- Universitatea Craiova a reusit rezultate ceva mai bune in ultima perioada, dar jocul sau nu a convins. Pentru Stiinta urmeaza un meci impotriva echipei UTA Arad, vineri, de la ora 20.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, iar reprezentantii sai doresc sa obtina si punctele, dar sa multumeasca si asistenta…