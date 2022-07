Dinamo a anunțat că patru jucători au semnat cu clubul din Șoseaua Ștefan cel Mare Dinamo București a anunțat ca patru jucatori au semnat marți, 12 iulie, contracte pentru sezonul 2022-2023. Fundașul central Razvan Patriche (36 de ani), fundașul dreapta Alin Buleica (30 de ani), mijlocașul central Neluț Roșu (29 de ani) și mijlocașul ofensiv Valentin Lazar (32 de ani) vor evolua in tricoul alb-roșu. Patriche și Buleica au mai evoluat la Dinamo și in sezonul 2021-2022, dar contractele lor au fost innoite. “Razvan Patriche a jucat 12 meciuri și a inscris un gol in Liga 1 pentru Dinamo in sezonul trecut. Sportul Studențesc, ASA Tg. Mureș, Universitatea Craiova, CS Afumați, Academica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

