- ASU Politehnica si-a inceput astazi stagiul programat pana la urma pe plan local. Lotul pregatit de Dan Alexa nu e lipsit de noutati. Romario Rus, care a marcat chiar impotriva alb-violetilor in toamna din postura de jucator al celor de la ACSF Comuna Recea, s-a alaturat echipei timisorene. Rus (26…

- ASU Politehnica si-a aflat astazi adversarul din optimile de finala ale Cupei Romaniei. Alb-violetii vor primi vizita Astrei Giurgiu, grupare care revine astfel in aceasta iarna la Timisoara dupa ce in faza precedenta a competitiei K.O. a eliminat cealalta grupare locala din esalonul secund – Ripensia.…

- Alb-violetii au suferit primul si ultimul esec intr-un meci oficial pe teren propriu in 2020. Anul nu a fost incheiat de ASU Politehnica asa cum si-ar fi dorit suflarea alb-violeta, dupa un 0-2 cinic cu „fratii” de la Rapid. Giulestenii au punctat devreme pe „Stiinta” si au stabilit scorul final inaintea…

- ASU Politehnica nu a avut prea mult timp sa guste succesul cu Petrolul. In aceasta seara alb-violetii calatoresc spre urmatorul obiectiv – o victorie miercuri pe terenul nou promovatei Aerostar Bacau, un meci mai greu decat o arata calculele hartiei. Dan Alexa ar putea improviza in centrul defensivei,…

- ASU Politehnica a bifat un succes foarte important dupa trei remize in campionat. Victoria de azi a venit si in fata unui adversar greu din Liga 2 – Petrolul condus de Viorel Moldovan – si inseamna totodata urcarea timisorenilor pe locul 2 in clasament. A fost 1-0 prin reusita de senzatie din prima…

- ASU Politehnica s-a despartit astazi de comun acord de antrenorul principal Octavian Benga. Conducerea clubului a anuntat imediat si „succesorul” sau. Acesta e Dan Alexa, care de la inceputul actualei stagiuni a activat in functia de manager general al clubului alb-violet. Benga (40 ani) nu a fost de…

- Alb-violetii au fost condusi devreme, dar au revenit pe fondul unui joc solid si nu a lipsit mult sa se impuna in dificila restanta cu Dunarea Calarasi. S-a incheiat insa doar 1-1, dupa ce oaspetii au condus la pauza printr-un gol suspect de ofsaid. Pentru ASU Politehnica, Petre Ivanovici si-a deschis…