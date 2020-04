Stiri pe aceeasi tema

- 1509 decese din cauza Covid 19 inregistrate in ultimele 24 de ore in Statele Unite. Au murit, in total, aproape 24 de mii de oameni, iar jumatate sunt in New York , scrie presa americana. Cum arata Lumea azi ne spune Ioana Dumitrescu in revista presei internationale.

- Jorge a fost nevoit sa-și amane planurile din pricinacoronavirusului. Fiica sa nu a mai putut veni din Statele Unite, a anulat ocalatorie la Disneyland, iar plecarea sa in vacanța in luna iulie sta sub semnulincertitudinii. Jorge a acordat un interviu pentru revista VIVA!, in care a povestit ce s-a…

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a confirmat, sambata, intr-un interviu pentru Digi24, ca ne apropiem de scenariul 4 elaborat de autoritați pentru epidemia de coronavirus și ca va urma o noua ordonanța militara pentru implementarea noilor masuri. The post Ministrul sanatații: 200.000 de romani au venit…

- Donald Trump a dezvaluit ca a fost testat, dupa ce saptamana trecuta s-a intalnit in Florida cu un oficial al Guvernului brazilian, care mai tarziu a fost depistat pozitiv. Medicul presedintelui, Sean Conley, a transmis intr-un comunicat, sambata seara, ca rezultatul testului este negativn. Fiica…

- Ioana Theodoru La mai bine de 7 ore de la momentul la care ii respira in ceafa “contactului asimptomatic” Ludovic Orban – pe care l-a insoțit la conferința de presa in care anunța ca se izoleaza, și el, și miniștrii, dupa ce au intrat in contact cu senatorul Vergil Chițac, depistat cu noul tip de The…

- Tara vest-africana Ghana a confirmat joi primul caz de infectie cu noul coronavirus, devenind al 13-lea stat african afectat de pandemie. Kenya si Congo au anuntat vineri primul si respectiv al doilea caz de COVID-19, conform digi24.ro. Ministrul sanatatii ghanez, Kwaku Agyeman-Manu, a declarat intr-un…

- Ministrul adjunct al Sanatații din Iran a fost infectat cu noul coronavirus, a anunțat marți un consilier ministerial, citat de AFP. „Testele efectuate asupra dl. Harirchi, ministru adjunct al Sanatații care se afla pe linia frontului impotriva coronavirusului, s-au dovedit pozitive”, a scris pe Twitter…

- Ministrul italian al Sanatatii, Roberto Speranza, a declarat in timpul unei conferinte de presa ca specialistii de la Institutul Spallanzani din Roma „au izolat virusul”, potrivit presei din Peninsula.