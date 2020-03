Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile cu credincioșii impartașițicu aceeași lingurița in plina epidemie de coronavirus au ajunsin presa internaționala. Site-ul Euronews a publicat un articol peaceasta tema, aratand ca folosirea aceleiași lingurițe, chiardaca este o metoda tradiționala, a provocat indignarea opinieipublice in contextul…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca pentru Guvern este important ca economia sa functioneze si a anuntat ca in sedinta Executivului de miercuri va fi adoptat un prim set de masuri "absolut necesare" si cu "efecte benefice clare", care vizeaza, in special, domeniile puternic afectate de efectele…

- Epidemia de coronavirus afecteaza puternic sectorul turismului in Franța, acest lucru avand un impact major asupra economiei țarii, potrivit ministrului francez de Finante, Bruno Le Maire, acest lucru citat de CNBC....

- Epidemia de coronavirus din China va reduce probabil cresterea economiei globale cu 0,1 puncte, in timp ce avansul economiei chineze va incetini la 5,6% in acest an, a anuntat sambata Fondul Monetar International, relateaza MarketWatch.

- Spitalele de campanie din Wuhan, China, construite in 10-12 zile pentru a-i trata pe pacienții infectați cu noul coronavirus, funcționeaza deocamdata la maxim 50% din capacitate, potrivit cifrelor oficiale citate de Business Insider.Reușita Chinei, care a construit doua spitale de campanie in mai puțin…

- Alte 60 de persoane care se afla pe nava de croaziera Diamond Princess au fost diagnosticate cu noul tip de coronavirus și, astfel, numarul total al persoanelor infectate a ajuns la 130, a relatat, luni, presa locala, potrivit Mediafax.ro.Conform sursei citate, naționalitatea acestora nu a…

- Noul tip de coronavirus din China, care a dus la moartea a sute de persoane, tinde sa provoace o pandemie, sunt de parere mai mulți specialiști in domeniul bolilor infecțioase, citați de The New York Times.Citește și: SONDAJ CURS – PNL s-a desprins, PSD in ușoara creștere, iar USR nu pare…

- Adapostul Primariei Buzau functioneaza la capacitate maxima de cand temperatura din termometre a scazut sub zero grade. Conducerea Centrului cere sprijinul cetatenilor urbei, pentru aducerea tuturor oamenilor strazii in adapost. Patruzeci de rezidenti ocazionali primesc gazduire aici, multi dintre acestia…