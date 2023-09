Din pasiune pentru meserie. Hoți descurajați de lătratul… unui polițist Dupa ce au furat un autoturism s-au ascuns in padure. E vorba de doi adolescenți care au reușit sa fuga in prima instanța de poliția ajunsa intre timp. Fusese alertata imediat și, odata ajunsa la locul faptei, a desfașurat un baraj de cuie inaintea mașinii in incercarea de a-i opri pe cei doi faptași. Cauciucurile autoturismului s-au spart, iar cei doi au abandonat mașina la un colț de strada. Au luat-o la fuga și s-au ascuns. „Nu ne faceți sa eliberam cainele!”, a strigat unul dintre sergenți, scrie FOX 13, potrivit unei filmari surprinse cu ajutorul unei camere și publicata ulterior de Departamentul… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

