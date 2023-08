Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana Wizz Air informeaza ca toate zborurile programate pentru luna octombrie de la Cluj catre Abu Dhabi au fost anulate. Operațiunile aeriene vor fi reluate incepand cu luna noiembrie. In saptamana anterioara, reprezentanții Wizz Air au comunicat decizia de a anula mai multe zboruri in viitorul…

- O cursa Wizz Air in care se aflau 149 de pasageri si care trebuia sa plece, duminica dimineata, de pe aeroportul „Avram Iancu” din Cluj cu destinatia Luton, Marea Britanie, a decolat cu trei ore si jumatate intarziere, in urma unei alarme cu bomba, scrie news.ro . Conform datelor furnizate de reperezentantii…

- Potrivit primelor informații, momentele au fost filmate inainte de decolare.In imaginile aparute in mediul online se poate vedea cum mai mulți oameni sar in ajutorul copilului cu apa, in timp ce restul pasagerilor iși fac aer cu pliante, ca sa reziste caniculei. Pe fundal se pot auzi oameni extrem de…

- Un avion cu pasageri, care a decolat de pe Aeroportul Otopeni din Capitala, s-a intors dupa 20 de minute. Aeronava a decolat la ora 06:40 și se indrepta spre Bruxelles.Dupa 20 de minute, avionul s-a intors pe aeroportul din Capitala, iar dupa alte 20 de minute, pasagerii au fost coborați din avion.Oamenii…

- Un avion cu pasageri, care a decolat de pe Aeroportul Otopeni din Capitala, s-a intors dupa 20 de minute. Aeronava a decolat la ora 06:40 și se indrepta spre Bruxelles.Dupa 20 de minute, avionul s-a intors pe aeroportul din Capitala, iar dupa alte 20 de minute, pasagerii au fost coborați din avion.Oamenii…

- Compania aeriana HiSky continua sa depașeasca recorduri in rata de creștere a numarului de pasageri. 537 de mii de persoane au zburat cu HiSky in 2023, conform datelor de trafic, raportate la jumatatea anului. Prin comparație, in primele șase luni ale anului anterior, compania inregistra un numar de…

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti a transmis miercuri, printr-un comunicat de presa, mai multe recomandari pentru pasageri in contextul cresterii traficului aerian in iulie si august, acestea fiind traditional luni in care sunt atinse valorile maxime anuale. - sa se informeze permanent asupra…

- Calatorii zborului Viena-Iasi, ce trebuia sa aterizeze sambata 27 mai la Iasi, dar a fost rerutat la Budapesta si ulterior la Viena, sustin ca au fost tratati mizerabil de reprezentantii companiei austriece. Ei afirma ca au fost chiar si mintiti in mai multe privinte, iar drepturilor nu le-au fost respectate.…