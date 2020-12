Stiri pe aceeasi tema

- Zi trista pentru fotbal. Fostul mare atacant italian Paolo Rossi, care a condus naționala Italiei la caștigarea Campionatului Mondial din 1982 inscriind șase goluri, a murit la varsta de 64 de ani.

- Fostul fotbalist italian Paolo Rossi, care a condus echipa Italiei la cucerirea Cupei Mondiale din 1982, a murit la varsta de 64 de ani, a anunțat familia sa. Soția sa Federica Cappelletti a postat pe...

- Este doliu in lumea tenisului de masa dupa ce a murit un jucator roman de doar 19 ani. Tanarul era fiul adjunctului Politiei Olt Cristian Radoi. Marius Radoi, si-a pierdut viata joi noapte intr-un teribil accident de circulatie care a avut loc la limita judetului Olt cu Arges. Tragedie in familia adjunctului…

- Actrița Laura Cosoi este in doliu. Tatal vedetei a fost rapus de coronavirus. In ciuda eforturilor depuse de catre medici, ei nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Tatal Laurei Cosoi a murit rapus de virus Menționam ca Marius Cosoi a fost profesor de educație fizica la Colegiul Național…

- Gianluigi Donnarumma, portarul selectionatei Italiei si al echipei de fotbal AC Milan, s-a vindecat de coronavirus, fiind testat negativ vineri, dupa mai multe zile petrecute în izolare, informeaza cotidianul Gazzetta dello Sport.Donnarumma a fost înlocuit între buturile lui…

- Primul stilist japonez care s-a impus la Paris, unde si-a desfașurat intreaga cariera, Kenzo Takada, s-a stins din viata duminica, 4 octombrie 2020, la Spitalul american din Neuilly-sur-Seine, din cauza afectiunilor provocate de Covid -19, scrie bbc.com .