Din neatenție s-a răsturnat cu mașina în șanț In data de 15 ianuarie, in jurul pranzului, s-a produs un accident rutier intre localitațile Jac și Creaca. Din primele cercetari efectuate de polițiștii care au ajuns la fața locului a reieșit faptul ca un barbat de 29 de ani, din localitatea Creaca, nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a parasit partea carosabila și s-a rasturnat cu mașina in șanț. Conducatorul autoturismului a fost grav ranit și a ajuns la spital. Acesta a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ. In acest caz a fost intocmit un dosar de… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Soferul unui autoturism, un tanar in varsta de 21 de ani, si o pasagera, o femeie de 51 de ani, au fost transportati la spital dupa ce s-au rasturnat cu masina pe DN 5, in zona localitatii Plopsoru, potrivit Agerpres."ISU Giurgiu a fost solicitat sa intervina azi-noapte, in urma unui accident rutier…

- Accident teribil, seara trecuta, in vestul țarii. Un tanar de 28 de ani a murit, iar alte doua persoane au fost ranite, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat in afara partii carosabile. Imediat, la fata locului au ajuns mai multe echipaje de pompieri, o ambulanta SMURD, dar si un echipaj de…

- Șase adolescenți au fost raniți duminica dimineața, intr-un accident rutier produs pe DN 1, in zona Hula Bradului, in Sibiu. Unul dintre ei a ramas incarcerat, toți șase, care se aflau in aceeași mașina, fiind ulterior transportați la spital, raniți, relateaza site-ul local de știri Sibiu Independent.Din…

- La data de 6 decembrie 2023, in jurul orei 21.15, un tanar de 21 de ani, din comuna Meteș, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 74, pe raza localitații Bucium, a parasit partea carosabila și s-a rasturnat in albia unui parau. In urma accidentului, un tanar de 20 de ani, din comuna Meteș, a suferit…

- O femeie a fost ranita dupa un accident petrecut in aceasta dimineața la Rimetea. O mașina s-a rasturnat dupa impactul cu un cap de pod. Potrivit IPJ Alba, un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile dupa ce ar fi intrat in coliziune cu un cap de pod. In urma accidentului, o femeie de aproximativ…

- La data de 17 noiembrie 2023, un tanar de 19 ani, din Zlatna, in timp ce conducea un autoturism pe DN 74, in direcția Abrud – Zlatna, in zona Valea Dosului, a pierdut controlul asupra acestuia, a parasit partea carosabila și s-a rasturnat in raul Ampoi. In urma accidentului, conducatorul auto și 3…

- Un barbat a scapat teafar, dupa ce s-a rasturnat luni seara la ieșire din Targu Jiu. Evenimentul rutier s-a produs pe strada Ciocarlau, in zona centurii orașului Targu Jiu. „A fost un incident rutier produs pe strada Ciocarlau din municipiul Targu Jiu in care a fost implicat un autoturism care s-a rasturnat.Din…

- Luni, 30 octombrie, polițiștii din Targu Lapuș au intervenit la un eveniment rutier produs in localitatea Ungureni. In urma deplasarii la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un tanar de 25 de ani din Giulești, aflat la volanul unui autoturism, condus inspre Libotin, ar fi parasit partea carosabila…