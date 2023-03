Stiri pe aceeasi tema

- Vitezele de acces la internetul mobil din Rusia au scazut in luna februarie in regiunile din afara Moscovei, dupa ce plecarea producatorilor straini de echipamente a limitat accesul operatorilor rusi la hardware, relateaza Reuters și Hotnews. Anunțul privind scaderea vitezei de acces la internet pentru…

- Rusia susține ca Ucraina și Occidentul au o dorința „maniacala de a submina poziția Moscovei in mecanismul 5 + 2" pentru reglementarea transnistreana, a declarat miercuri de ministrul rus de Externe Serghei Lavrov. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- In noiembrie anul trecut, dupa o vizita a ofițerilor ruși la Teheran, Iranul a predat Moscovei șase drone Mohajer-6, care au o raza de acțiune de aproximativ 200 km și pot transporta doua rachete sub fiecare aripa, precum și 12 drone Shahed-191 și 129 de drone . la surse dintr-una din țarile din Orientul…

- Supranumit „bucatarul” lui Putin și un apropiat al liderului de la Kremlin, Evgeni Prigojin este acuzat de invadarea teritoriului Ucrainei și de acte de razboi impotriva aceste țari.Potrivit anchetei, Prigojin ar fi fost imputernicit sa recruteze, sa antreneze și sa-și comande subordonații in atacurile…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, ca raspuns la relatarile privind lipsa de munitii a armatei ruse, ca Rusia produce rachete antiaeriene cat restul lumii la un loc, a relatat agentia de presa EFE, preluata de Agerpres. „In ceea ce priveste apararea antiaeriana de diferite clase, productia…

- Un tribunal rus l-a condamnat joi la trei ani de inchisoare pe un barbat acuzat ca a raspandit „informații false” despre ofensiva Rusiei in Ucraina la un post de radio pirat, in contextul in care Moscova iși intensifica represiunea impotriva vocilor critice, scrie The Moscow Times citand AFP. Instanța…

- Rusia a repornit productia de masini Moskvich la fosta fabrica Renault de la Moscova, in noiembrie 2022, dupa retragerea constructorilor occidentali pe fondul razboiului din Ucraina. Iar primele Moskvich 3 au iesit deja pe strazi. E vorba despre un SUV chinezesc cu alta sigla. Dupa ce Renault a parasit…

- Moscova se pregateste de o eventuala deconectare de la Internetul mondial, iar exercitii in domeniul securitatii cibernetice au avut loc in Rusia, dupa un scenariu al unei initiative defensive a Moscovei sau al unei masuri impuse din exterior, in contextul Razboiului rus din Ucraina si sanctiunilor…