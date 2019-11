Din înţelepciunea ebraică şi altele * Din intelepciunea ebraica. Atunci cand esti singur porti doar propria ta grija. Dar atunci cand prin voia sortii, ti-ai legat soarta de soarta alteia sau de soarta altuia, grijile lui devin si grijile tale. Cum vine asta, rabbi? Foarte simplu. Sa zicem ca nu esti singur si ca soarta ta o tii in propriile-ti maini, ocrotite de mainile Domnului. Ca ai, sa zicem, doua sute de probleme de rezolvat pe care le porti cu tine in suflet. Si chiar si at (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

