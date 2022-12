Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de interne al Cehiei, Vik Rakusan, a carui tara detine presedintia Consiliului UE, a declarat, joi seara, intr-o conferința de presa ca țara sa va continua sa lupte pentru aderarea Romaniei si Bulgariei la Schengen pana in ultima zi a mandatului sau, potrivit News . Mai mult acesta a precizat…

- Romania și Bulgaria au primit joi un vot negativ din partea Olandei și Austriei pentru aderarea la spațiul Schengen. Deși Olanda nu se opunea Romaniei, faptul ca dosarul era la pachet cu vecinii bulgari a dus la respingere. In ședința Consiliului JAI, Olanda a cerut decuplarea celor doua țari, insa…

- Germania sustine candidaturile Bulgariei, Croatiei si Romaniei de a adera la spatiul Schengen, a declarat joi, la Bruxelles, inainte de Consiliul JAI, ministrul german de interne Nancy Faeser, care a subliniat ca nu impartaseste opozitia Austriei fata de extinderea spatiului de libera circulatie. „Nu…

- Propunerea, scrie site-ul european Politico, presupunea o recomandare pentru aderarea Romaniei la Schengen, dar nu o includere imediata, așa cum iși dorește Bucureștiul. O propunere de compromis pentru aderarea Romaniei și Bulgariei la Schengen a circulat pentru scurt timp miercuri, cu doar cateva ore…

- Gerhard Karner, ministrul austriac de Interne, a facut vineri o noua declaratie prin care respinge intrarea Romaniei si a Bulgariei in Schengen. "Pentru noi, decizia se aplica faptul ca noi credem ca are sens sa includem Croatia si sa nu includem Bulgaria si Romania acum. Este important (in cazul sistemului…

- Ministrul de Interne al Austriei, Gerhard Karner, a afirmat ca, in acest moment, „are sens” includerea Croatiei in spatiul Schengen, insa nu si admiterea Romaniei si Bulgariei. „Pentru noi se aplica decizia conform careia credem ca are sens sa includem Croatia si sa nu includem acum Bulgaria si Romania.…

- Ministrul de Interne al Austriei, Gerhard Karner, a declarat sambata, intr-o emisiune, ca Austria se opune in continuare aderarii Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen. Din cele trei țari care se opuneau aderarii Romaniei la spațiul Schengen a ramas doar Austria. Suedia și Olanda s-au declarat pentru…

- Ministrul austriac de interne, Gerhard Karner, a declarat pentru cotidianul „Kurier” ca este un moment nepotrivit pentru extinderea spatiului Schegnen. Potrivit cotidianului austriac, opozitia fata de extinderea spatiului Schengen este in cresterea, iar Austria se numara printre tarile UE care se impotrivesc.…