Din ciclul: ”Misterele Copoului” Multi jucatori de la Poli au contracte pana la finalul lunii viitoare, desi ultimul meci oficial al unei echipe din liga secunda are loc pe 29 mai. Mugurel Cornateanu, care a lasat clubul balta anul trecut, a fost adus antrenor Politehnica Iasi a mai comis o gafa care genereaza risipirea banilor publici. La inceputul sezonului trecut, Poli a incheiat contracte pana pe 30 iunie cu mai multi jucatori. Asta desi ultimul meci oficial pe care-l poate disputa un club din esalonul secund se va juca pe 29 mai, cand este programata mansa a doua a barajului de promovare in Liga I. Dupa cum se stie, Iasul… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Iasi va juca maine, de la ora 12:45, pe stadionul "Emil Alexandrescu" ultimul meci in sezonul 2021-2022. Echipa ieseana se va confrunta in ultima runda a play-out-ului Ligii a II-a de fotbal cu Politehnica Timisoara. Partida a fost prefatata ieri, intr-o conferinta de presa, de antrenorul…

- FK Csikszereda – Politehnica Iasi 3-0 (2-0), in penultima etapa a play-out-ului Ligii a II-a de fotbal Csikszereda: Gyenge – Csiszer ("61 - Buza), Csuros, Kelemen, Marrone – L. Kovacs ("35 - Ivanovici), Bara - Gal-Andrezly ("61 - Takacs), Jebari, Barabas ("79 - Csedo) - Jelena ("79 - Rodrigo). Antrenor:…

- Dupa victoria de vineri, jucatorii ieseni au avut liniste de sarbatori Pe langa prima de victorie de 500 de lei, fotbalistii Politehnicii Iasi au fost recompensati si cu zile libere ca urmare a succesului obtinut vineri, in etapa a V-a a play-out-ului Ligii a II-a de fotbal, in fata Dunarii Calarasi.…

- Jucatorii vor ajunge saptamana viitoare cu drepturile financiare la zi Politehnica Iasi trece prin momente linistite din punct de vedere financiar. Dupa ce a incasat luna trecuta 30- din cei 9 750 000 de lei aprobati de Consiliul Local pentru acest an, adica 2 925 000 lei (circa 600 000 de euro),…

- Echipa a plecat ieri, dupa antrenamentul derulat in cursul diminetii, spre Ploiesti, unde a innoptat. In dimineata de astazi, formatia pregatita de Costel Enache se va antrena in localitatea prahoveana, iar apoi va pleca spre Ramnicu Valcea. Acolo Iasul va juca sambata, in compania CSC Selimbar,…

- - Astazi, de la ora 14:00, Poli Iasi – Astra Giurgiu, in ultima etapa a sezonului regulat al Ligii a II-a de fotbal *Tehnicianul Politehnicii a implinit 49 de ani Ultima etapa a sezonului regulat al esalonului secund ofera echipei iesene Politehnica o noua posibilitate de a bifa primul succes…

- John Kamara, un milocas din Sierra Leone, era asteptat aseara in Iasi „Ziarul de Iasi" v-a informat luni, in exclusivitate, ca Politehnica Iasi a ajuns la un acord cu un mijlocas central experimentat, John Bankole Kamara. Cum intre timp nu au mai aparut probleme, jucatorul amintit urma sa ajunga aseara…

- *"Urcarea in clasament, formarea unui nucleu, promovarea tinerilor si pregatirea sezonului viitor", dupa cum subliniaza antrenorul principal Costel Enache Politehnica Iasi a organizat ieri o conferinta de presa la care au participat antrenorul principal al echipei, Costel Enache si jucatorul Dragos…