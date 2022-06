Stiri pe aceeasi tema

- Rusia „a pierdut deja pe plan strategic” in razboiul in Ucraina si „nu va prelua niciodata controlul” asupra Ucrainei, este de parere seful Statului Major Interarme britanic, amiralul Tony Radakin, relateaza AFP.

- Premierul britanic Boris Johnson a avertizat joi impotriva oricarei vointe a unor occidentali de a incuraja Ucraina sa accepte un compromis ”prost” cu Rusia si considera ca acest lucru ar fi ”dezgustator din punct de vedere moral”, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai…

- Premierul britanic Boris Johnson a avertizat joi impotriva oricarei vointe a unor occidentali de a incuraja Ucraina sa accepte un compromis ”prost” cu Rusia si considera ca acest lucru ar fi ”dezgustator din punct de vedere moral”, relateaza AFP.

- Daniel Cadariu a declarat, duminica, la emisiunea Insider politic de la Prima TV, ca este optimist in ceea ce priveste turismul din Romania. ”In conditiile in care conflictul din Ucraina dureaza de doua luni de zile, am ceva semne de intrebare, dar raman optimist. Inca mai cred ca in 2022 din punct…

- Razboiul in Ucraina continua, la fel și descoperirea cadavrelor civililor in zona Kievuluilui. Bilanțul a ajuns la 900 de victime numai in aceasta regiune. Totodata, Rusia amenința SUA ca ar putea exista "consecințe imprevizibile", pentru ca Washington a trimis armament greu Ucrainei. Raspunsul președintelui…

- In timp ce unii comentatori occidentali sugereaza ca Ucraina caștiga confruntarea informaționala cu Rusia, exista o tema asupra careia pozitiile ucrainenilor si ale Occidentului incep sa fie divergente, atrage atentia Jakub Kalensky, specialist in dezinformarea rusa al Hybrid

- Kremlinul s-a oferit vineri sa-i ''explice'' conflictul din Ucraina lui Gerard Depardieu, considerand ca celebrul actor francez ''nu intelege'' situatia dupa ce cu o zi inainte acesta denuntase ''excesele nebunesti'' ale lui Vladimir Putin, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Razboiul din Ucraina a intrat in cea de-a 27-a zi. In Kiev, luni, s-au inregistrat cel putin opt morti in urma atacului asupra unui mall in care Rusia sustine ca Ucraina depozita armament. Rusii au bombardat si un convoi care transportat civili din Mariupol in Zaporojie, iar doi copii sunt grav raniti.…