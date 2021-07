Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii ITM Alba au dat amenzi de peste 30.000 de lei și au depistat o persoana la munca, fara forme legale de angajare. Controalele au fost facute la zeci de firme din județ. In saptamana 28 iunie – 2 iulie, in domeniul relațiilor de munca, au fost verificați 40 de angajatori, cu un numar total…

- Inspectorii de munca din Braila au aplicat, in primele cinci luni ale anului, amenzi in valoare de peste un milion de lei pentru nerespectarea prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca, din care 850.000 de lei doar pentru munca la negru, potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul…

- Inspectorii ITM Alba au dat amenzi in valoare totala de 110.000 de lei și au depistat cinci persoane care se aflau la munca fara forme legale de angajare, la doi angajatori. Sunt rezultatele controalelor la firme din județ, derulate saptamana trecuta. In perioada 14 – 18 iunie, in domeniul relațiilor…

- Inspectorii de munca suceveni au efectuat in cursul lunii mai 241 controale, din care 196 in domeniul relatiilor de munca si 45 in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Pentru deficientele constatate, au fost aplicate 104 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 215.500 lei. Altfel spus,…

- Inspectorii ITM Alba au dat amenzi in valoare totala de peste 120.000 de lei și au depistat șase persoane care se aflau la munca fara forme legale de angajare, la patru angajatori. Sunt rezultatele controalelor la firme din județ, derulate saptamana trecuta. In perioada 7 – 12 iunie, in domeniul relațiilor…

- Inspectorii ITM Alba au dat amenzi in valoare totala de peste 100.000 de lei și au depistat cinci persoane care se aflau la munca fara forme legale de angajare, la trei angajatori. Sunt rezultatele controalelor la firme din județ, derulate saptamana trecuta. In perioada 24 – 29 mai, in domeniul relațiilor…

- Inspectorii de munca din Alba au dat amenzi de peste 90.000 de lei și au gasit patru persoane aflate in activitate fara a avea forme legale de angajare, in urma verificarilor efectuate la firme din județ, saptamana trecuta. Potrivit ITM Alba, in perioada 10 –15 mai, in domeniul relațiilor de munca,…

- Inspectorii ITM Alba au dat amenzi in valoare totala de peste 130.000 de lei și au depistat șase persoane care se aflau la munca fara forme legale de angajare. Sunt rezultatele controalelor la firme din județ, derulate saptamana trecuta. In perioada 12 –17 aprilie, in domeniul relațiilor de munca, au…