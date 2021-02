Stiri pe aceeasi tema

- La acest moment al anului Gradina Zoologica din Londra ar fi trebuit sa fie plina de copii aflati in vacanta, insa din cauza lockdown-ului impus ca urmare a pandemiei de COVID-19, viitorul celei mai vechi gradini zoologice stiintifice din lume este in pericol, noteaza Reuters luni, potrivit AGERPRES.…

- Parlamentarii europeni sunt asteptati sa adopte joi o rezolutie care cere blocului comunitar sa opreasca finalizarea gazoductului Nord Stream 2, care ar urma sa transporte gaze naturale din Rusia in Germania, ca raspuns la arestarea opozantului rus Aleksei Navalnii, critic acerb al presedintelui…

- Politia britanica va fi mai ferma cu persoanele care incalca regulile introduse pentru oprirea raspandirii COVID-19 si ar putea fi adoptate masuri si mai stricte, au anuntat marti autoritatile, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES. PROBLEME la Timișoara: primarul Dominic Fritz anunța ca centrele…

- Londra a fost plasata vineri in situatie de ”incident major”, din cauza cresterii mari a internarilor , spitalele riscand sa fie depasite de epidemia de COVID-19 in cazul in care nu se respecta izolarea, a anuntat primarul Londrei Sadiq Khan, relateaza Reuters.

- Guvernul britanic a decis sa inchida toate scolile primare din Londra, in urmatoarele doua saptamani, pentru a contracara raspandirea rapida a infectiilor cu noua tulpina de coronavirus, a anuntat, vineri, primarul capitalei, transmite Reuters. Citește și: BREAKING - Compania Biontech avertizeaza:…

- Școlile primare din Londra vor ramane inchise pentru urmatoarele doua saptamani din cauza situației epidemiologice care s-a agravat din cauza noii tulpini de coronavirus. Guvernul britanic a decis inchiderea scolilor primare din Londra, conform Reuters. Zilele trecute ministrul Educației britanic a…

- Zborurile din Marea Britanie catre Polonia vor fi suspendate incepand de luni la miezul noptii din cauza ingrijorarilor legate de o noua tulpina de coronavirus, a anuntat un purtator de cuvant al guvernului polonez pe Twitter, relateaza Reuters. Premierul britanic Boris Johnson a anuntat…

- Marea majoritate a celor 56 milioane de locuitori ai Angliei, inclusiv cei din Londra, vor continua sa traiasca sub restrictii severe dupa sfarsitul lockdown-ului national la inceputul lunii decembrie, a anuntat joi guvernul britanic, dand detalii despre strategia sa locala contra epidemiei de COVID-19,…