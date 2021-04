Stiri pe aceeasi tema

- Noile tramvaie ale orașului Timișoara, comandate la o companie din Turcia, vor fi testate in laboratoare și pe strazi. Testele incep in curand și vor ține cateva luni. Primaria orașului Timișoara anunța ca noile tramvaie fabricate in Turcia intra la testari. Este vorba despre 21 de vehicule…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a raspuns atacurilor care l-au vizat dupa anunțul potrivit caruia Timișoara ramane in continuare in carantina, susținand ca aceasta recomandare a fost facuta de DSP Timiș și avizata ulterior de INSP.

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, susține ca recomandarea privind prelungirea carantinei in Timișoara a fost facuta de DSP Timiș și avizata de de INSP. Arafat a raspuns astfel...

- Documentarul de lung metraj „Swamp City” iși propunesa fie un studiu al scenei muzicale underground din Timișoara in primul deceniu dupa caderea regimului comunist. „Scena muzicala underground, susținuta prin eforturi DIY, intr-un oraș de dimensiuni medii din fostul bloc estic, de la revoluția comunista…

- Incep noi șantiere in Timișoara, pentru proiectul de retehnologizare a sistemului centralizat de termoficare. Lucrarile pornesc din sudul orașului. Strada Traian Vuia va fi inchisa mai bine de o luna, iar pe strada Glad vor fi restricții pana la jumatatea lunii aprilie.

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 415 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.938 de teste efectuate (din care 765 teste rapide). Cazurile noi sunt din Timișoara – 228, Lugoj – 14, Buziaș – 3, Ciacova – 2, Deta…

- Consilierii locali din PSD Timiș reacționeaza la scandalul iscat zilele trecute intre primar și conducerea de la Piețe SA. Și problemele de la Colterm sunt in atenția aleșilor locali social-democrați. Prin intermediul unui comunicat de presa, grupul de consilieri locali ai PSD Timișoara, format din…

- David Neamțu, absolventul Facultații de Muzica din Timișoara a lansat un cover nou la piesa „Don’t Start Now”, din repertoriul Dua Lipa și pregatește un material discografic propriu. „Am ales aceasta piesa fiindca mi-a mi-a transmis un vibe bun, pozitiv. Am știut ca vreau sa fac un cover dupa aceasta…