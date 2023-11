Stiri pe aceeasi tema

- STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Israel in timpul zilei de joi, 9 noiembrie 2023, pe masura ce acestea apar.UPDATE 9 noiembrie, ora 02.30: VIDEO - Israelul avanseaza in forța in Gaza: 130 de tuneluri Hamas au fost descoperite și distruseFortele…

- Armata israeliana inainteaza in Gaza mai repede decat era prevazut și asta face ca operațiunile sa fie din ce in ce mai complexe. Un tunel care trecea pe sub locuințele civililor din nordul Fașiei Gaza a fost distrus.

- Asociatia Comunitatii Palestiniene din Romania, „Jalya Palestina”, a organizat, sambata, un miting in semn de solidaritate cu poporul palestinian. Participantii s-au adunat in Piata Universitatii, in jurul orei 13,00. Acestia au purtat steaguri palestiniene si au scandat lozinci precum: „Opriti razboiul”,…

- In timpul operațiunii terestre de noapte a Forțelor de Aparare ale Israelului in Fașia Gaza, au avut loc mai multe ciocniri intre trupe și teroriștii Hamas.Nu s-a raportat niciun soldat ranit in aceste confruntari. Infanteria, forțele de geniu de lupta și tancurile IDF raman inca in interiorul…

- Armata israeliana si-a intensificat bombardamentele asupra Fasiei Gaza in ultimele 24 de ore, omorand in noaptea de sambata spre duminica alți doi membri de rang inalt ai Hamas, precum si alti militanti ai gruparii islamiste palestiniene.

- Armata israeliana a anunțat ca a lovit duminica dimineața o celula subterana a moscheii Al-Ansar din tabara de refugiati palestinieni din Jenin, in Cisiordania, despre care susține ca era folosita de militanți ai Hamas si Jihadului Islamic pentru planificarea unui „alt atac terorist iminent”. In urma…

- Rachetele israeliene au lovit marti zona punctului de trecere a frontierei de la Rafah, intre Fasia Gaza si Egipt, au declarat oficiali palestinieni si surse de securitate egiptene, punand in pericol operatiunile de la singurul punct oficial de iesire pe la frontiera sudica a Fasiei Gaza, relateaza…

- Ambasada Republicii Moldova la Tel Aviv sisteaza acordarea serviciilor consulare ordinare, conform programarilor prealabile, in contextul strarii de razboi din Israel. Ambasada va acorda doar servicii consulare de urgența, inclusiv eliberarea titlurilor de calatorie, a anunțat vicepremierul, ministrul…