Din 53.000 de cereri din aplicatia IMM Invest, peste 20.000 au fost transmise la banci

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM) a prelucrat toate cererile de inscriere in programul IMM Invest Romania, inregistrate pana la data de 4 mai 2020.



Astfel, 20.139 de solicitari au fost transmise catre cele 22 de banci partenere, pentru a fi analizate in vederea obtinerii acordului de finantare. Potrivit sursei citate, in mini-vacanta de 1 Mai, echipa FNGCIMM a procesat toate cererile inscrise in programul IMM Invest pana la data de 3 mai 2020.



"In urma unei mobilizari fara precedent", in care au fost implicati toti angajatii…