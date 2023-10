Dimensiunile dezastrului din sănătate: Omul de la lenjerie și paznicul spitalului, coordonatorii medicilor șpăgari Rețelele de șpagari din doua spitale erau coordonate fie de paznic, fie de omul care se ocupa de spalatul lenjeriilor. Doua anchete penale care au vizat relativ in aceeași perioada (2017-2018) doua mari spitale din Romania arata pana unde s-a putut ajunge cu ”atențiile” date in unitațile sanitare pentru ca pacienții sa-și poata rezolva problemele personale. Pur și simplu, rețelele de șpagari din cele doua spitale in discuție erau coordonate fie de paznic, fie de omul care se ocupa de spalatul lenjeriilor. Medicii nu se sfiau sa imparta șpagi derizorii, de cateva zeci de lei, cu cei care le aduceau… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

