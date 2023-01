Stiri pe aceeasi tema

- Fetele de la Potaissa Turda vor evolua maine, incepand cu ora 11:00, contra celor de la HCF Piatra Neamț. Meciul se va disputa in sala „Gheorghe Barițiu”, intrarea fiind libera. Daca vor trece in turul urmator, turdencele vor putea aduce la Turda una dintre echipele importante din Liga Florilor. In…

- Sambata este programat meciul din turul 1 al Cupei Romaniei dintre AHC Potaissa Turda, in colaborare cu LT „Liviu Rebreanu”, și HCF Piatra Neamț. Partida se va juca la ora 11:00, intrarea fiind libera. O eventuala calificare a turdencelor in turul urmator, ar putea aduce la Turda unul dintre granzii…

- Formatia feminina de baschet CSM Constanta sustine astazi primul meci oficial din 2023, intalnind in deplasare Hoya ACS KSE Targu Secuiesc, in Liga Nationala. Partida incepe la ora 17.00. In clasament, formatia de pe litoral se afla pe locul 5, cu 17 puncte, dupa sapte victoria si trei infrangeri, in…

- Echipa feminina de fotbal Farul Constanta sustine joi, 1 decembrie, meciul din etapa a patra 16 imi de finala din Cupa Romaniei.Lider solitar in Liga 2 a, cu punctaj maxim, 24, dupa opt etape si la trei lungimi fata de a doua clasata, formatia de pe litoral intalneste in Cupa FCSB locul 5, cu 10 puncte,…

- In ediția din data de 23 noiembrie 2022 a emisiunii Mireasa, sezonul 6, in cuplul format din Inga și Andrei acuzațiile au fost la ordinea zilei. Excursia celor doi indragostiți la Chișinau trebuia sa fie cea mai frumoasa din viața lor, insa totul s-a transformat intr-un coșmar pentru cei doi. Ce au…

- Ediția din aceasta seara a emisiunii Chefi la cuțite a inceput cu o veste proasta pentru concurenți, deoarece vor avea mai mult de muncit decat de obicei. Gina Pistol le-a dat o sarcina dificila in proba de battle din aceasta seara, astfel ca nu mulți se așteptau la acest lucru.

- Ediția din data de 2 noiembrie 2022 a emisiunii Mireasa, sezonul 6, aduce un conflict nou in casa Mireasa. In ediția de ieri, 1 noiembrie 2022, Valentin se justifica asupra faptului ca nu prea a comentat lumea din casa. Acum, in schimb, concurentul a avut un conflict cu Ada. Iata care este motivul pentru…

- Ediția de aseara Chefi la cuțite a debutat in forța, Chef Catalin Scarlatescu anunțand chiar inainte de inceperea celui de-al șaselea battle ca este gata sa foloseasca amuleta care ii permite sa aduca patru concurenți din bootcamp. Doi dintre aceștia au i