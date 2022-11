Noul premier al Marii Britanii și liderul Partidului Conservator, Rishi Sunak, a evitat sa raspunda la intrebarile presei potrivit carora compania indiana in care soția sa este acționar continua sa funcționeze in Rusia. O jurnalista Sky News l-a intrebat pe noul prim-ministru referitor la informații legate de faptul ca soția lui Sunak (foto dreapta) este implicata in compania indiana de consultanța IT Infosys, iar firma are inca un birou la Moscova și coopereaza cu banca rusa Alfa Bank. „Sunt un politician ales și sunt aici sa vorbesc despre ceea ce sunt responsabil. Soția mea nu este”, a raspuns…