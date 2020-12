Un grup de consilieri al Administrației SUA pentru Alimente și Medicamente pentru a evalua vaccinul anticoronavirus Pfizer Inc pentru uz de urgența se lupta pentru ca și persoanele din studiul clinic care au primit un placebo sa primeasca serul, relateaza Reuters. Se așteapta ca comitetul sa voteze dupa 15:10. ET (20:10 GMT) daca vaccinul, dezvoltat […] The post Dilema etica in SUA cu privire la administrarea vaccinului Pfizer, dupa autorizarea serului in Canada și UK appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .