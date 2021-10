DIICOT: Trei traficanți din Dâmbovița își îngropau drogurile în pământ Trei traficanți din Dambovița ascundeau drogurile in pamant, iar ulterior marcau locurile. Cei trei au fost prinși in flagrant in timp ce vindeau stupefiante. Aceștia au ascuns in pamant ecstasy, cocaina și cannabis. In urma perchezițiilor, procurorii au gasit sute de grame de droguri. Cei trei acuzați, cu varste de 17, 31 și, respectiv, 43 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore, iar un altul este sub control judiciar pentru 60 de zile, potrivit DIICOT. Unul dintre traficanți a fost prins in flagrant in 24 octombrie, in Argeș, in timp ce avea asupra lui 500 de grame de cocaina. Barbatul in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

