- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in calitate de beneficiar și S.C. DIACOSTAMPET SRL in calitate de partener deruleaza Proiectul “Digitalizam Vestul”, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Componenta 1: Competențe digitale pentru angajații din IMM, Operațiunea: Imbunatațirea…

- Noutațile legislative in domeniul igienei și sanatații publice vor fi prezentate de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timiș in cadrul unei sesiuni de informare a agenților economici care va avea loc marți, 28 februarie, cu incepere de la ora 11:00, in sala „Banat” a Centrului Regional de Afaceri…

- Camera de de Comert, Industrie si Agricultura Timis, in parteneriat cu Centrul Italian de Fizioterapie și Reabilitare CORP Med, organizeaza luni, 27 februarie, de la ora 14:00, in sala Banat a Centrului Regional de Afaceri al CCIAT, un seminar de prezentare a celor mai noi tehnici medicale și aparate…

- In calitate de lider de parteneriat, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș anunța stadiul actual de realizare a obiectivelor asumate prin Proiectul “FPC-Vest - Formare profesionala in sprijinul creșterii eficienței angajaților pe piața muncii in Regiunea Vest” prin prisma realizarilor obținute.

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza, cu sprijinul Ambasadei Republicii Elene la București – Biroul Economic și Comercial, și al HELEXPO Salonic, o deplasare la Expoziția Internaționala de Fructe și Legume Proaspete „Freskon 2023”, care va avea loc in perioada 23 – 25 aprilie,…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș pregatește o misiune economica in Japonia, care va avea loc in perioada 25 martie – 2aprilie 2023 și la care sunt invitate sa participe firmele timișene interesate. Principalul obiectiv al misiunii este dezvoltarea relațiilor economice intre oamenii…

- Cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a organizat o festivitate speciala, pentru a marca apropierea datei la care orașul Timișoara preia titlul de Capitala Europeana a Culturii. Aceasta a avut loc la Casa Romaneasca din Viena, unde a fost intonat imnul…

- Camera de Comerț. Industrie și Agricultura Timiș organizeaza in 14 decembrie, intre orele 11:00 și 13:30, in parteneriat cu Season House, prezentarea tehnologiei „Nidyon”, un sistem inovativ in construcții cu performanțe superioare de rezistența termica, acustica și seismica, care va avea loc la Centrul…