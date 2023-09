Stiri pe aceeasi tema

- Dupa zile intregi de revolta, durere și neputința traite de milioane de romani, sute de oameni au venit sa-și ia ramas bun de la Alexandra Ivanov, tanara mama de numai 25 de ani, care și-a pierdut viața in spitalul din Botoșani, ignorata de medici. Ce s-a intamplat in momentul in care sicriul ei a fost…

- Noaptea tragica de la 2 Mai a cutremurat o țara intreaga. Un tanar in varsta de 19 ani a condus sub influența substanțelor interzise și a provocat un accident in urma caruia doua persoane au decedat iar alte trei au fost ranite. Acum, la cateva zile de la tragedie, noi informații ies la iveala. Iata…

- Incendiile de vegetație din arhipelagul Hawaii s-au intensificat intr-un mod tot mai agresiv, provocand cel puțin 55 de decese, conform declarațiilor autoritaților. Acestea sunt ingrijorate de proporțiile pe care dezastrul il poate lua, deoarece exista riscul ca acesta sa devina cel mai letal eveniment…

- O alunecare de teren care a avut loc in apropierea stațiunii Shovi, din regiunea muntoasa Racha, din Georgia, a ucis cel puțin 6 persoane. Alți 35 de oameni sunt disparuți și cautați d esute de salvatori in zona dezastrului, scrie portalul de știri Gruzia Online, preluat de Ukrainskaia Pravda.Ministerul…

- Imagini apocaliptice la Ceanu Mare. Ruperea de nori a facut ravagii in toata comuna. Sute de hectare de teren inundate și cateva zeci de km. de drum comunal colmatate. Astazi echipa TurdaNews s-a deplasat la Ceanu Mare pentru a vedea la fața locului efectele ploii torențiale de duminica. Practic in…

- Imagini uluitoare in SUA! O portiune a autostrazii I-95 s-a prabusit dupa ce o cisterna cu produse petroliere a luat foc (video)O portiune a autostrazii I-95 s-a prabusit, duminica, in Philadelphia, dupa ce o cisterna incarcata cu produse petroliere a luat foc, relateaza AP, potrivit news.ro.…

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca Stephan Pelger a lucrat cu mai multe vedete din Romania, care il apreciau atat pentru munca sa, cat și pentru cum era el ca om. Cei care l-au cunoscut spun ca era un barbat sensibil, iar viața nu a fost deloc blanda cu el.

- In urma cu cateva zile, Lexus a publicat o imagine teaser cu noua generație a modelului de teren GX. Acesta este un model de teren inrudit cu Toyota Land Cruiser și care se pregatește sa intre in cea de-a treia generație. Prima a fost lansata in 2002, urmata de generația actuala in 2009. Noul model…