- La sfarsitul anilor 1980, artistul Jim Sanborn a fost angajat sa creeze o sculptura care sa fie expusa la sediul CIA din Langley, Virginia. Stiind ca unii dintre cei mai buni agenti de informatii din lume o vor vedea in fiecare zi, Sanborn a introdus un cod secret in piesa botezata Kryptos. Se astepta…

- NASA si-a redenumit sediul general dupa prima femeie inginer de culoare al agentiei, Mary W. Jackson, care a fost si figura principala a filmului „Hidden Figures”, lansat in 2016, potrivit news.ro.Administratorul NASA, Jim Bridenstine, a anuntat miercuri ca sediul din Washington D.C. al agentiei…

- Un protestatar in varsta de 30 de ani, Chris Green, a fost ranit grav la cap și a intrat in coma, dupa ce a fost lovit de statuia daramata de manifestanții Black Lives Matter in Portsmouth, Virginia, SUA.

- Justitia americana si-a dat acceptul in aceasta saptamana pentru o expeditie ce vizeaza recuperarea telegrafului de pe Titanic si a autorizat in acelasi timp, pentru prima data, decuparea epavei celebrului pachebot, informeaza AFP. Un judecator federal din statul Virginia a acceptat o…

- Procurorii au deschis dosar penal in cazul unei buzoience din cartierul Poșta care ar fi parasit zona dupa instituirea carantinei. Femeia ar fi incercat sa iasa la cumparaturi dimineața, insa forțele de ordine i-au interzis. Cateva zeci de minute mai tarziu, ea s-a prezentat la filtrul de intrare in…

- Cand au inchis școlile, liberalii au promis ca vor gasi soluții pentru ca toți copiii sa aiba acces la cursurile online. „Vom face”, „vom asigura acces”, „o sa facem”. Astea erau promisiunile celor de la PNL, promisiuni care au ramas pe hartie. „Acum, dupa doua luni de zile și aproape de ridicarea starii…

- O femeie in varsta de 57 de ani face inconjurul lumii, dupa ce a reușit sa se salveze in mod miraculos de cruzimea vecinilor. Victima a fost abuzata de mai mulți barbați, care au batut-o cu ore in șir inainte de o ingropa de vie. In mod incredibil, femeia și-a facut cale de ieșire cu mainile goale.

- S-a trezit, in toiul nopții, cu doi barbați in casa. A fost batuta și dusa pana in cimitirul satului. A fost forțata sa iși sape singura mormantul, in care a fost ingropata de vie: „Mi-am pus mainile peste fața, am incercat sa strang cat mai mult aer.”