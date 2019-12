Stiri pe aceeasi tema

- Vatmanulunui tramvai din Germania a leșinat in timpul mersului, iar doicalatori au reușit sa opreasca vehiculul inainte de producereaunui accident. Barbații au suferit rani minore, iar conducatorultramvaiului a ajuns la spital, pentru tratarea afecțiunii care l-afacut sa-și piarda cunoștința.Incidentul…

- Patru romani au murit azi pe șoselele din Spania in urma a doua tragice accidente rutiere.In primul accident au fost implicați patru romani, toți vecini in micul oraș Vilanova d'Alcolea, a informat observator.tv.Incidentul a avut loc loc in jurul orei 7:00 dimineața, pe șoseaua CV-13, in apropiere de…

- Cornel Gales a murit in urma unui cumplit accident rutier, produs in Spania. Vestea a provocat un adevarat soc in lumea mondena, pentru ca nimic nu prevestea acest dezastru. Acum, incep sa iasa la iveala tot mai multe detalii legate de moartea acestuia. Nașa acestuia, Doina Belu, a venit cu detalii…

- Conform Romania TV, Marius Craciun, zis și "Stripperul" a fost prins și arestat in Lion, in urma cu cateva zile. Acesta a fost adus in țara in urma cu puțin timp, la Aeroportul Otopeni. El a fost dat in urmarire naționala și internaționala, prin Interpol, la inceputul lunii septembrie.…

- Grupul IAG, care detine mai multe companii aeriene, dar in special British Airways, a anuntat luni preluarea companiei spaniole Air Europa pentru un miliard de euro in numerar, transmite Agerpres, care citeaza Reuters. Aceasta tranzactie ii va extinde prezenta in Spania, unde IAG detine deja transportatorul…

- Astazi, in jurul orei 14.30, la Brebu, a avut loc un accident rutier in care a fost implicat un autobuz cu calatori la bord. Accidentul s-a petrecut pe DJ 214, pe raza comunei prahovene mentionate mai inainte. Autobuzul a intrat intr-un autoturism stationat. Incidentul ar fi avut loc pe fondul exploziei…