Stiri pe aceeasi tema

- Magnatul rus Evgheni Prigojin, apropiat al Kremlinului cunoscut drept „bucatarul lui Putin” și care este presupusul finanțator al grupului de mercenari ruși Wagner, a ajuns pe lista infractorilor cautați de FBI, care a pus o recompensa de 250.000 de dolari pentru orice informație care ar duce la arestarea…

- Magnatul Yevgeny Prigozhin, poreclit “Bucatarului lui Putin” pentru activitatea sa de catering pentru Kremlin, a ajuns pe lista scurta a FBI, in acțiunea numita „o vanatoare de vrajitoare”. Americanii ofera o recompesa de 250.000 de dolari pentru capturarea afaceristului. FBI il acuza pe Prigozhin de…

- CHIȘINAU, 19 feb – Sputnik. Republica Moldova a exportat in anul 2020 marfuri in valoare de aproape doua miliarde și jumatate de dolari americani (2485,2 de milioane de dolari SUA). Exporturile au fost in scadere cu 10,6% fața de anul 2019, se arata intr-un raport publicat de Biroul Național de Statistica…

- Detectivii de la Departamentul Omucidere ai Poliției din Anaheim au anunțat ca se ofera o recompensa de 1 milion de dolari pentru Florin Raducanu, de 37 de ani, care este suspectat ca l-a impușcat weekendul trecut pe Aurel Trandafir, de 42 de ani, potrivit www.anaheim.net . Raducanu și Trandafir au…

- Potrivit unui comunicat al Departamentului de Politie din Anaheim, California, pe numele lui Florin Raducanu, 37 de ani, care l-a impuscat mortal intr-o reglare de tip mafiot pe Aly Sadoveanu, 42 de ani, pe data de 24 ianuarie, s-a emis un mandat de arestare, iar pentru prinderea lui se ofera o recompensa…

- Autoritațile ruse au cerut joi platformei video sa ștearga clipurile care indeamna la proteste și au anunțat ca vor sancționa persoanele care cheama lumea in strada la un mare miting ce va avea loc sambata, pentru susținerea liderului opoziției Aleksei Navalnii, scrie publicația The Moscow Times. Mai…

- Grupul american Amazon.com a anuntat miercuri ca va cheltui doua miliarde de dolari pentru a crea locuinte accesibile in regiunile unde sunt amplasate trei din principalele sale centre de operatiuni din SUA, transmite Reuters. Cel mai mare retailer online din lume a precizat ca intentioneaza…

- O ancheta pentru ”frauda pe scara larga” a fost deschisa in Rusia, vizandu-l pe opozantul Alexei Navalnii, care este in convalescenta in Germania dupa ce ar fi fost otravit, au anuntat autoritatile de la Moscova. Navalnii denunta o “isterie” a Kremlinului, informeaza AFP.