- Mai sunt doar cateva zile pana la termenul de depunere a candidaturilor pentru parlamentare. In partide este lupta dura pentru a obtine un loc eligibil care sa asigure inca 4 ani de mandat cu salariu confortabil.

- Ar parea ca actuala conducere a Partidului Social Democrat ar vrea sa scape de unii politicieni care ar stricat imaginea partidului in „epoca lui Dragnea", potrivit unor surse citate de g4media.ro. Greii din „epoca lui Dragnea", scosi de pe listele pentru parlamentare In plus, unora dintre cei care…

- PSD scapa de nume controversate din vechea garnitura de parlamentari, cei mai cunoscuti fiind Florin Iordache, Eugen Nicolicea si Carmen Dan. Politicieni cu greutate lasati pe dinafara intalnim si la PNL, acolo unde Mihai Voicu nu mai e pe nicio lista.

- In aceste zile liderii PSD discuta listele pentru alegerile parlamentare din decembrie. Potrivit unor surse din partid, pe lista viitorilor parlamentari ai PSD nu se vor regasi nume controversate precum Eugen Nicolicea, Florin Iordache sau Carmen Dan.

- In exclusivitate, Cristina Lupu alias LikeCreața in social media, ne impartașește vestea grozava ca va deveni mamica! Mai mult, creatoarea de content umoristic ne povestește despre branșa ei și relația sa de cuplu. Citește și: Fosta gimnasta Monica Roșu este insarcinata! Cum a aflat? Creatoarea de…

- In era Marcel Ciolacu, PSD a reușit cateva premiere. A fost prima moțiune de cenzura depusa in sesiune extraordinara și prima pentru care parlamentarii nu au mai ajuns sa dea votul. In sport, s-ar fi spus ca scorul a fost 0-3. In politica e mai grav. Noul lider social-democrat ales a inregistrat și…

- In urma cu trei zile, Olando Boloom și Katy Perry au facut marele anunț. Cei doi au devenit parinții unei fetițe, pe care au botezat-o Daisy Dove. Printre cei care le-au transmis mesaje in mediul online se numara și Miranda Kerr, fosta nevasta a actorului, cu care mai are un fiu.

- Vanatorii de oferte și-au dat intalnire in fața unui supermarket din Targoviște, dupa miezul nopții. Vestea ca magazinul ofera mari reduceri i-a facut pe oameni sa se imbulzeasa și chiar sa aștepte afara, la cozi enorme. Cumparatorii au uitat de starea de alerta și de masurile de protecție impuse.