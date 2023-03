Dieta Keto, asociată cu riscul de boli cardiace și accidente vasculare cerebrale Foarte populara in ultimii ani, Dieta Keto, cu aport redus de glucide, nu estre lipsit de riscuri, dimpotriva, poate mari riscul de boli cardiovasculare fatale. Este concluzia unui studiu realizat de un grup de cercetatori canadieni. Ei au monitorizat 1.500 de persoane timp de mai mult de un deceniu și au descoperit ca acest regim alimentar poate sa determine creșterea nivelului colesterolului ”rau”, transmite Daily mail . Persoanele care au adoptat regimul bogat in grasimi și sarac in glucide erau de doua ori mai susceptibile de a avea arterele obturate, de a suferi crize cardiace și accidente… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

