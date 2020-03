Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o postare pe blog, Florin Hozoc, directorul unei firme care importa imunglobulina in Romania, atrage atentia asupra faptului ca plasma umana poate salva vietilor romanilor infectati cu noul coronavirus.

- In perioada de post tot mai multe femei cauta sa-si adapteze dieta, astfel incat sa-si detoxifice organismul si sa scapa de cateva kilograme in plus. Extrem de corect, spun nutritionistii, care recomanda consumul de alimente de post, insa nu cele procesate.

- Deși multe femei o invidiaza pentru aspectulfizic, Nicoleta Nuca nu se numara printre acele femei care au norocul sa aibaun metabolism bun și sa arate impecabil, orice ar manca. Artista facesacrificii inca de la 16 ani și tot nu este mulțumita pe deplin de rezultat. Celulita este afecțiunea care da…

- Romanii considera ca a manca sanatos inseamna, in primul rand, o dieta echilibrata si un meniu cu mai multe fructe si legume, dar si sa manance mancare proaspata si naturala si sa gateasca acasa, arata un studiu realizat de Mercury Research si Global...

- Gabriela Cristea a reușit sa slabeasca 14 kilograme, dupa cea nascut. Rezultatele sunt vizibile, iar prezentatoarea TV a inceput sa imbracedin nou rochii mulate.Dupa cea de-a doua naștere, Gabriela Cristea a reușit sa deajos kilogramele in plus. Prezentatorea TV de la Antena Stars a urmat un regim,iar…

- Pierdeti kilogramele dupa ceas. Asta promit autorii cartii „The 8-Hour Diet” („Dieta de opt ore”) David Zinczenko si Peter Moore. Potrivit celor doi, se pare ca persoana care vrea sa slabeasca poate manca orice si oricat. Singura interdicție e sa nu mai manance nimic dupa intervalul de opt ore pe zi…

- Surpriza uriașa pentru fanii cantareței Adele, dupa ce vedeta a fost surprinsa la plaja, cu un look complet nou! Practiv, vedeta a slabit mai bine de 20 de kilograme, fara prea mult efort! Care este dieta cu care a dat rapid kilogramele jos?

- Am trecut peste sarmale, carnati și foarte bunatati dulci. Si acum ce urmeaza? Multi ar zice: meniul de Revelion! Dar pana acolo mai e putin. Si incepem detoxifierea. Cu cat mai rapid, cu atat mai bine! Si regula numarul unu este sa introducem in alimentatie legume bogate in clorofila.