Stiri pe aceeasi tema

- Provocator, fantasmagoric, impotriva legilor naturii si ale oamenilor de stat? Diesel, fiara de fier care infesteaza atmosfera pamantului cu dioxid de carbon, cu fum, cu particule, Diesel, cel care a provocat imensul scandal international legat de emisiile trisate de oxizi de azot? Diesel, cel pe care…

- "Intr-un oras ca Iasul, intrebarea daca vor mai avea sau nu caldura iesenii este ireala. Scandalul iscat ieri in jurul patrimoniulu CET ridica extraordinar de multe intrebari, mai ales in ce priveste capacitatea primariei sa rezolve o situatie de acest gen. Din fericire, si pentru ieseni si pentru primar,…

- Un raport socant vine sa rastoarne conceptiile despre cat de poluante sunt masinile electrice, raportat la mult blamatele motoare diesel. La ce concluzie au ajuns cei de la Institutul pentru Cercetare Economica din Germania. Institutul pentru Cercetare Economica (IFO) din Germania a realizat…

- E Distributie Dobrogea a comunicat ca va intrerupe alimentarea cu energie electrica in data de 27.11.2019 la punctul termic nr. 13. In consecinta, in lipsa curentului electric nu se poate asigura distributia incalzirii in perimetrul: strada Sulmona, strada Traian, strada Prof. Dr. Cantacuzino, strada…

- Asociația Daruiește Viața a donat Spitalului Marie Curie un cazan de capacitate mare, care va asigura apa calda și caldura spitalului atunci cand sunt avarii RADET, scrie HotNews.ro. Oana Gheorghiu, co-fondatoare a asociației spune ca acest cazan a ajuns ieri la Spitalul Marie Curie, insa va mai dura…

- Rolul de coprezentator nu este lipsit de “surprize” pentru un proiect ca Asia Express, iar Oase a simțit asta pe propria piele. Acesta a avut mici probleme de sanatate cauzate de caldura excesiva din Filipine. Una din zilele de filmare ale show-ului a avut loc la celebrul Vulcan Pinatubo, un vulcan…

- Petre Apostol Juniorii I de la CSM Ploiesti au bifat doua victorii clare in cursul saptamanii trecute, in Campionatul National de Handbal, fiind, practic, o pregatire buna pentru meciul de sambata, in care elevii antrenorului Silviu Stanescu vor intalni pe CSM Bucuresti, in duelul pentru prima pozitie…

- Liberalii doljeni au organizat miercuri obisnuita conferinta de presa lunara, pentru a-si spune opinia in legatura cu cele mai importante probleme ale orasului. Consilierul municipal Flavius Sirop a criticat decizia municipalitatii de a nu furniza permanent caldura in locuinte in aceasta perioada friguroasa.…