- Legenda fotbalului argentinian Diego Maradona a fost „abandonat” de echipa medicala care il inconjura cu putin timp inainte de moartea sa și au acționat intr-o „maniera inadecvata, deficitara și nesabuita”, se arata intr-un raport al expertilor potrivit Reuters. Intr-un document de 70 de pagini, comisia…

