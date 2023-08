Dieceza Koln, într-un scandal cu site-uri porno! Peste 1.000 de conexiuni cu site-uri pornografice au fost detectate pe computerele de serviciu aparținand diecezei de Kolon (Germania), relateaza presa germana. Informația a fost confirmata de arhiepiscopul Rainer Maria Woelki. In lunile mai și iunie, au fost efectuate mai multe teste pentru securitatea informatica a diecezei in urma carora s-a facut aceasta descoperire: cateva sute de conexiuni care vizau site-uri pornografice, ceea ce este strict interzis in arhidieceza. Potrivit ziarului german Kolner Stadt-Anzeiger, sunt vizate aproximativ 15 persoane, printre care un membru al clerului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

