Dictatură UDMR la Carei. Componența comisiilor de specialitate a fost stabilită înaintea ședinței Consiliului Local Astazi a avut loc la sediul Primariei Carei ședința CL de constituire a comisiilor de specialitate și de alegere a viceprimarului. Aceasta e varianta oficiala. Cea reala este ca ședința a avut loc pentru a pune in curat cele stabilite de primarul evazionist Kovacs. Acesta a trecut ca de obicei peste lege și a refuzat grupurilor de consilieri nominalizarile. La ședința de azi, primarul Kovacs a facut propunerea pentru președintele de ședința, tot el a facut propunerea pentru COMPONENȚA NOMINALA a comisiilor de specialitate și evident propunerea pentru viceprimar. Obligația morala fața de serviciile… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

