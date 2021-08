Diana Șoșoacă, scandal uriaș la tv: „Sunteți lepra galbenă, asasinii Romaniei sunteți!” (VIDEO) Diana Șoșoaca a ajuns sa-si expuna din nou teoriile despre Covid-19 in studiourile TV, pe masura ce tulpina Delta a devenit tot mai agresiva. Senatoarea nu crede in pandemie, in Covid-19, in decedații din cauza pandemiei și arunca vina pe oculta mondiala pentru uciderea a milioane de oameni cu vaccinul. Avocata s-a dat in spectacol […] The post Diana Șoșoaca, scandal uriaș la tv: „Sunteți lepra galbena, asasinii Romaniei sunteți!" (VIDEO) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

