Diana Șoșoacă invită bucureștenii la noi proteste: „Copiii noștri nu sunt cobaii voștri!” La mai puțin de doua saptamani de cand invita oamenii sa iasa in strada impotriva restricțiilor impuse in contextul pandemiei, senatorul independent Diana Ivanovici Șoșoaca sprijina o noua campanie. Noul miting ar urma sa aiba loc sambata, in centrul Bucureștiului. Senatoarea a retransmis la miezul nopții de vineri spre sambata mesajul „Copiii noștri nu sunt cobaii voștri!”, mesaj ce sancționeaza anunțul fostului ministru al Sanatații, Nelu Tataru, ca exista un proiect de lege ce prevede ca parinții care refuza vaccinarea copiilor ar putea fi sancționați și chiar decazuți din drepturi. In acest… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

